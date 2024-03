Basketball: Gavel kehrt als Trainer nach Bamberg zurück

Über eine Rückkehr von Anton Gavel zu den Bamberg Baskets wurde zuletzt viel spekuliert - jetzt ist es offiziell: Nachdem er von 2009 bis 2014 fünf Spielzeiten in Bamberg als Spieler aktiv war, kehrt der 39-Jährige ab der kommenden Saison als Head Coach zurück nach Freak City.

Gavel, der seine BBL-Premieren-Saison als Cheftrainer in Ulm gleich mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2023 gekrönt hatte und in dieser Serie mit ratiopharm Ulm bis ins Finale um den BBL-Pokal vorgestoßen war, unterschrieb in Bamberg einen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2026/27.

Aktuell steht Gavel mit Ulm auf Platz sieben der BBL-Tabelle und hofft, sich mit dem Team auch in diesem Jahr für die Play-offs zu qualifizieren.

Gavel soll neue Ära prägen

"Ich freue mich sehr, an den Ort zurückzukehren, an dem ich meine größten Erfolge als Spieler feiern durfte. Bamberg war schon immer wie eine Heimat für mich und meine Familie verbindet viel mit dieser großartigen Stadt. Bis es jedoch so weit ist, fokussiere ich mich jetzt in der laufenden Saison noch vollkommen auf meine aktuelle Aufgabe hier in Ulm", wird Gavel in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Gavel soll die Bamberger Baskets wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Die Oberfranken sind aktuell nur Elfter in der Basketball-Liga (BBL). Geschäftsführer Philipp Höhne hofft, dass Bamberg "zusammen mit Gavel ein neues Kapitel schreibt. Doch gleichzeitig sind wir nun alle gefordert, unser Bestmögliches zu geben, damit wir alle zusammen mit Stolz eine neue Ära prägen können."

Erfolgreicher Spieler in der BBL

Als Spieler absolvierte Anton Gavel 458 Bundesliga-Spiele (203 davon für die Brose Baskets), 150 Europapokalspiele (71 davon im Bamberger Trikot) sowie 101 Länderspiele (89 für die Slowakei & 12 für die DBB-Auswahl). In seinen zwölf Bundesliga-Spielzeiten gewann er fünf Deutsche Meisterschaften (2010 bis 2013 mit Bamberg, 2018 mit dem FC Bayern) und wurde viermal Deutscher Pokalsieger (2010 bis 2012 mit Bamberg, 2018 mit dem FC Bayern). Seine aktive Laufbahn beendete Gavel am Ende der Saison 2018/19 in München.

2019 wechselte er vom Parkett auf die Trainerbank und coachte die Ulmer Teams in der Nachwuchs Basketball Bundesliga und der Orange Academy. Nach drei Jahren trat er in Ulm die Nachfolge von Head Coach Jaka Laković an.