Play-off-Träume der FCB-Basketballer so gut wie ausgeträumt

Die Basketballer des FC Bayern München haben nur noch rechnerische Chancen, die Playoffs in der EuroLeague zu erreichen. Am Donnerstag verlor der Basketball-Bundesligist sein Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 79:87 (30:47) und kassierte seine dritte Niederlage nacheinander im Europapokal.

Die Bayern weisen zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde als 15. der Tabelle eine Bilanz von nur 13 Siegen und 19 Niederlagen auf und haben zwei Siege Rückstand auf den zehnten Platz, der für die Vorqualifikation für die Playoffs berechtigt.

Schlechter Start ins zweite Viertel

Nach einem defensiv geprägten Start fand Barcelona als erstes Team seinen Rhythmus: Die Gäste spielten ihre Größenvorteile aus, kamen immer wieder zu guten Abschlüssen in Korbnähe und erspielten sich eine 25:19-Führung nach dem ersten Viertel. Durch einen 0:13-Start in den zweiten Durchgang mussten die Bayern weiter abreißen lassen, erst nach fünf Minuten punkteten sie das erste Mal. Der Rückstand zur Halbzeit wäre noch größer ausgefallen, hätte Serge Ibaka (17 Punkte, 12 Rebounds) im zweiten Spielabschnitt nicht gepunktet.

FCB-Basketballer kommen nicht mehr ran

Im dritten Durchgang wirkten die Münchener vor allem offensiv gefestigter und agierten mit Barcelona auf Augenhöhe, konnten ihren Rückstand aber nicht verkürzen. Angeführt von Nick Weiler-Babb (17 Punkte) kamen die Bayern in der Schlussphase auf bis zu sechs Zähler heran, ernsthaft gefährden konnten sie die Gäste aber nicht mehr. "Wir haben es in der zweiten Halbzeit offensiv etwas besser gemacht, haben aber auch gegen ein großartiges Team gespielt", sagte FCB-Coach Pablo Laso bei MagentaSport. Beste Werfer der Bayern waren Nick Weiler-Babb und Serge Ibaka mit jeweils 17 Punkten.

In den letzten beiden verbleibenden EuroLeague-Partien empfangen die Basketballer des FC Bayern am 5. April Panathinaikos Athen und reisen am letzten Spieltag zur AS Monaco.