5:1-Sieg nach Rückstand: FCB-Frauen drehen Spiel gegen Duisburg

MSV Duisburg gegen den FC Bayern, es war das Duell des Tabellenletzten gegen den Tabellenersten. Die Münchnerinnen wurden in Hälfte zwei ihrer Favoritenrolle gerecht, doch zunächst gehörte das Duell den Gastgeberinnen.

Tabellenletzte schocken die Münchnerinnen

Nach den ersten 45 Minuten führte der MSV Duisburg überraschend gegen den Tabellenführer FC Bayern München. Die Gäste bestimmten zwar von Beginn an das Spiel, die MSV-Frauen ließen aber nur wenige Torchancen zu und nutzten ihre beste Chance gnadenlos aus: Taryn Ries brachte den Tabellenletzten in der 42. Minute in Führung.

Münchnerinnen überrollen Duisburg

Ein Weckruf für die Münchnerinnen, die in der zweiten Hälfte wie ausgewechselt auftraten. In der 50. Minute brachte Giulia Gwinn ihr Team nach einer Vorlage von Lea Schüller wieder zurück in die Partie - der 1:1-Ausgleich.

Keine drei Minuten später drehte Georgia Stanway die Partie mit einem satten Schuss ins linke Eck. Es war das 2:1 in der 53. Minute. Hälfte zwei gehörte klar den Gästen aus München und die waren noch nicht fertig. Magdalena Eriksson verlängerte eine Hereingabe von Klara Bühl mit dem Kopf zum 3:1 ins Tor (63. Min.).

Für die Tabellenletzten aus Duisburg kam es noch dicker: Auch Jovana Damnjanović (87.) und Sydney Lohmann (89.) sammelten noch Scorerpunkte im Ruhrgebiet. Am Ende siegten die FC Bayern Frauen überlegen mit 5:1.