3. Liga: Unterhaching rückt in der Tabelle auf Rang sieben vor

Die SpVgg Unterhaching hat das Nachholspiel des 17. Spieltags gegen den Hallerschen FC mit 2:0 gewonnen. Als Torschützen trugen sich Aaron Keller und Youngster Nils Ortel in die Liste ein. "Wir haben eine fantastische Leistung gezeigt", sagt Trainer Marc Unterberger bei Magenta. Wichtig sei gewesen, dass "die Null steht". Die Qualität der Jungs sei "ein Träumchen".

Torlos und leistungsgerecht - 0:0 zur Halbzeitpause

Nur eine gefährliche Torraumaktion war im ersten Durchgang zu sehen, als Patrick Hobsch die überragende Vorarbeit von Keller im Strafraum knapp verpasste. Ansonsten spielte sich die Begegnung mit viel Zweikämpfen und Kurzpässen im und um den Mittelkreis ab. Viele Angriffe ebbten durch Offensivfouls oder die fehlende letzte Konzentration wieder ab und konnten über weite Strecken problemlos von den Hintermannschaften wegverteidigt werden.

Kellers Tor bringt die Partie in Schwung

Im zweiten Durchgang war auf Seiten der Gastgeber eine deutliche Steigerung zu sehen. Aus dem Nichts stellte Unterhaching die Anzeige auf 1:0. Keller hatte den Ball aus knapp 17 Metern mit dem linken Spann halbhoch ins linke Toreck gedroschen. Philipp Schulze blieb im Tor des HFC chancenlos. In der 68. Minute hatte dann Nils Ortel seinen großen Auftritt. Nach einem stark ausgespielten Angriff spielte Ortel den Ball klug auf Rechts zu Fetsch, der den Ball per Doppelpass von Rechts in den Strafraum legt, wo der 19-Jährige den Ball mit dem rechten Fuß zu seinem ersten Profitor ins linke obere Eck setzte. Mehr Tore gab es nicht zu sehen. Es blieb beim 2:0 für die Gastgeber.