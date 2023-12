FC Ingolstadt sichert Punkt gegen Erzgebirge Aue

Es läuft seit einigen Wochen richtig gut bei den Schanzern. Seit der Pleite am 13. Spieltag bei Arminia Bielefeld (0:4) Ende Oktober sind sie ungeschlagen, Und diese Serie setzte sich mit dem 1:1 auch gegen Aue fort. Das Team von Michael Köllner bleibt mit 33 Punkten in Reichweite des Aufstiegsrelegationsplatzes.

Ingolstadts Führung mit Hilfe der Gäste

Die erste Halbzeit war über weite Strecken arm an Höhepunkten, Offensivszenen waren Mangelware. Erst nach 30 Minuten wurden die Aktionen der Schanzer zwingender. In der 41. Minute gingen sie schließlich in Führung - mit Hilfe der Gäste. Pascal Testroet scheiterte an Martin Männel, der Abpraller flog von Niko Vukancic ins eigene Tor.

Nach der Pause waren die Gäste das aktivere Team. Weil die Ingolstädter defensiv aber weitgehend sicher standen, schien es lange, als könnte die Köllner-Truppe den Vorsprung über die Zeit bringen. Doch in der 74. Minute erzielte Aue den Ausgleich. Marcel Bär traf per Kopf nach einer Ecke zum 1:1. Hinten heraus war beiden Teams dann der Wille zum Dreier anzumerken, richtig gefährlich wurde es aber selten.