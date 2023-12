Hoeneß: Kroos-Rückkehr "wäre ein ziemliches Titanic-Signal"

Bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft sind es nur noch sechs Monate. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in den vergangenen Länderspielen nur wenig Zeit, die Akteure für den europäischen Wettbewerb zu casten. Von Aufbruchsstimmung war allerdings wenig zu spüren. Und überzeugen konnte die Mannschaft zuletzt auch unter seiner Regie nicht. Hinten zu anfällig, im Angriff mehr als harmlos, das grobe Fazit.

Klar ist, der Bundestrainer steht und Druck und sucht nach Lösungen. Kurz vor dem Jahreswechsel hat er nun mit seinen Aussagen zu einer möglichen Rückkehr von Ex-Bayernspieler Toni Kroos für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Im ZDF-Sportstudio bezeichnete er eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 als "interessanten Gedanken". Laut "Bild"-Zeitung kann sich der 33-Jährige tatsächlich ein Comeback bei der Heim-EM im nächsten Jahr vorstellen.

Hoeneß glaubt nicht, "dass er den deutschen Fußball retten kann"

Nach zahlreichen Fußball-Experten hat sich nun auch Uli Hoeneß dazu geäußert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern sprach sich deutlich gegen ein Comeback des Rio-Weltmeisters in der Nationalmannschaft aus. "Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal", sagte der 71-Jährige am Montag bei auf ServusTV, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid sei zwar "ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann", so Hoeneß weiter.

Schon in der Vergangenheit hatte sich Hoeneß mit markigen Worten gegen Kroos im DFB-Team ausgesprochen. "Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. (...) Seine Art zu spielen ist total vorbei", hatte er 2021 im "Doppelpass" nach dem EM-Aus und dem anschließenden DFB-Rücktritt des langjährigen Leistungsträgers gesagt.