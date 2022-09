3. Liga: FC Ingolstadt bleibt weiter ohne Sieg

Der FC Ingolstadt verliert zwar knapp, aber verdient mit 1:0.Der SC Freiburg II agierte in beiden Durchgängen zielstrebiger und erarbeiteten sich Chancen. Lars Kehl traf in der 55. Minute nach feiner Vorarbeit von Philipp Treu zum 1:0. Am Ende hatte Ingolstadt Glück, dass die Niederlage nicht noch ein Tor höher ausfiel. Mit Ausnahme eines Lattentreffers von Tobias Bech blieben die Schanzer vor dem gegnerischen Tor harmlos und warten nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Die Oberbayern belegen mit elf Punkten den achten Platz - vier Zähler fehlen auf den Aufstiegsrelegationsplatz.