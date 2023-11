1:6 im Ludwigspark: Als der FC Bayern in Saarbrücken unterging

Wenn der FC Bayern am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Drittligist 1. FC Saarbrücken antritt - sofern es der Platz zu lässt, wäre ein Ergebnis wie im April 1977 eine noch dickere Sensation als es damals schon war. Mit 1:6 verloren die Münchner um Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge im Saarbrücker Ludwigspark. Ein Rückblick auf ein denkwürdiges Bundesligaspiel.

Unruhige Zeiten beim FC Bayern 1977

Die Münchner gingen dezimiert in die Partie. Zusätzlich sorgte der bevorstehende Weggang von Franz Beckenbauer in die USA für Unruhe. Weiterer Nebenschauplatz war die ungeklärte Zukunft von Trainer Dettmar Cramer, der im Vorjahr den Europapokal der Landesmeister mit dem FC Bayern geholt hatte. "Napoleon", wie Kramer aufgrund seiner Körpergröße von 1,61m genannt wurde, sollte die Münchner tatsächlich zum Jahresende 1977 gen Frankfurt verlassen - im Tausch gegen Gyula Lóránt.

Stegmayer erledigt den FC Bayern im Alleingang

Es gab also genügend Themen abseits des Rasens an der Säbener Straße. Und in dieser Gemengelage reiste der FCB zum 1. FC Saarbrücken und sollte im Ludwigspark untergehen. Mann des Tages bei den Saarländern war Roland Stegmayer, der einen Viererpack schnürte. Bereits zur Halbzeit stand es durch zwei Stegmayer-Tore (21. und 40.) 0:2 aus Sicht der Gäste.

In Durchgang zwei nahm das Unheil seinen Lauf. Stegmayer, der bis heute der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze der Saarbrücker ist, ließ auch noch das 3:0 folgen (60.), ehe Gerd Müller zumindest verkürzen konnte (70.). Stegmayers letzter Streich (75.), sowie Ludwig Denz (80.) und Ludwig Schuster (88.) machten die Bayerische Blamage im Saarland perfekt.

Die Meisterschaft sollte in dieser Spielzeit nicht in der bayerischen Landeshauptstadt gefeiert werden. Den Titel sicherte sich 1977 Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern wurde Achter in der Endabrechnung und verpasste damit das europäische Geschäft.

Saarbrücken kann DFB-Pokal

Das 1:6 in Saarbrücken war eine von insgesamt zwei Pflichtspielniederlagen der Bayern gegen den FCS, doch eine besonders schmerzhafte. Ähnliches wollen die Münchner im Pokalspiel am Mittwoch auf keinen Fall erleben, sollten aber gewarnt sein, denn der aktuelle Drittligist kann DFB-Pokal.

In der Saison 2019/2020 scheiterte der damalige Regionalligist als erster Viertligist der Pokalgeschichte erst im Halbfinale. Zuvor hatte man u.a. die Erstligisten Köln und Düsseldorf ausgeschaltet. Bayer Leverkusen, das seinerseits im Finale dem FC Bayern unterlag, war für die Saarländer dann aber eine Nummer zu groß.