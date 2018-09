Was Sie zum neuen EU-Urheberrecht wissen müssen

Was wird an dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger kritisiert?

Abgesehen von der Frage, ob man Geschäftsmodelle bestrafen soll, die Online-Portalen Klicks und damit Einnahmen verschaffen, befürchten Kritiker, dass ausgerechnet diese Konzerne von der Regelung profitieren könnten. Anders als ein Startup, würde etwa Google in der Lage sein, die entsprechende Gebühr abzuführen, so die Befürchtung der Netzaktivisten.

Denkbar ist auch, dass Google auf Anreißertexte komplett verzichtet, dann allerdings wäre es für die Nutzer noch schwieriger Qualitätsinhalte etwa von Fake News zu unterscheiden.

Was hat es mit den sogenannten „Upload-Filtern“ auf sich?

Artikel 13 sieht vor, dass Internet-Plattformen dafür haftbar gemacht werden, wenn sie urheberrechtlich geschütztes Material auf ihren Seiten verbreiten, ohne dass hierfür eine Lizenz abgeschlossen wurde. So wollen Künstler aber vor allem auch Labels und Vertreter der Kulturwirtschaft verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte unrechtmäßig im Netz verbreitet werden.

Das zentrale Problem: Um der Haftung und damit Strafen zu entgehen, werden die Plattformen gezwungen sein, die Inhalte automatisch zu filtern – durch Algorithmen. Allerdings sind Algorithmen intransparent und fehleranfällig, zudem tun sich Maschinen generell schwer damit, Zitate oder Satire zu erkennen, hier wäre der Einsatz von urheberrechtlich geschütztem Material aber zulässig, sogenanntes „Overblocking“ wäre die Folge. Kritiker sehen durch das Vorhaben auch die Mem-Kultur in Gefahr, die oft in einer rechtlichen Grauzone agiert. Denkbar wäre es auch, Upload-Filter irgendwann zur Zensur von missliebigen Meinungen eingesetzt werden, so die Kritiker.