Warntag 2022: Warum hat mein Handy nicht geklingelt?

Cell Broadcast, so heißt die Technologie, die heute bundesweit am Warntag erprobt wurde. Cell Broadcast wird in anderen Ländern längst eingesetzt und gilt als simple und effektive Methode viele Menschen im Fall einer Katastrophe zu warnen. Ein Vorteil: Anstatt sich erst eine App installieren zu müssen, bekommen die Nutzer eine Warnung direkt auf ihr Handy, ähnlich wie bei einer SMS.

Auf vielen Smartphones ertönte am Donnerstag um 11 Uhr ein lautes Alarmsignal zusammen mit einer kurzen Mitteilung, dass es sich um einen Probe-Alarm handele. Doch viele Geräte blieben auch stumm. Dafür kann es verschiedene Ursachen geben.

Das Gerät ist nicht mit Cell Broadcast kompatibel

Vor allem ältere Geräte können Cell Broadcast möglicherweise nicht empfangen. Das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz (BBK) hat eine Liste veröffentlicht, die alle Geräte auflistet, die mit Cell Broadcast kompatibel sind.

Das Gerät hat die Notfallbenachrichtigung nicht aktiviert

Bei manchen Geräten muss der Empfang von Cell Broadcast erst aktiviert werden. Bei Android-Geräten kann man das unter “Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte” tun. Bei Apple heißt der Punkt “Cell Broadcast Warnungen".

Wichtig: Auch wenn der Punkt “Testwarnungen” deaktiviert ist, hätte die Probewarnung eingehen sollen, da die Warnungen mit der höchsten Warnstufe versendet wurden.

Keine Mobilfunk-Verbindung

Cell Broadcast erfordert eine Mobilfunkverbindung. Wenn das Handy im Flugmodus ist oder nur per WLan mit dem Netz verbunden, kann die Warnung nicht zugestellt werden.

Sonstige Gründe

Es ist auch denkbar, dass erst das Betriebssystem des Geräts geupdated werden muss oder es schlicht zu alt ist. Möglicherweise unterstützt die Sim-Karte Cell Broadcast nicht oder die Funkzelle, in der man sich befindet, unterstützt die Technik nicht. In diesen Fällen kann man sich an den Mobilfunk-Betreiber wenden.

Grundsätzlich ist Cell Broadcast laut der AG Kritis, einer Gruppe von Fachleuten, die sich der Verbesserung der Resilienz von Kritischen Infrastrukturen verschrieben hat, nur halbfertig. Die Auslieferung der Warnmeldungen dürfte sich also noch weiter verbessern lassen, insbesondere, wenn es um ältere Telefone geht.

Das BBK führt übrigens ab heute eine Umfrage zum Warntag durch und die Ergebnisse könnte möglicherweise dazu beitragen, dass es in Zukunft noch besser klappt mit dem Warnen.