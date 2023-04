Kommentieren bei BR24: Wie das Community Management läuft

2022 sind circa eine Million Kommentare unter den Beiträgen auf der BR24-Webseite eingegangen. Wir freuen uns sehr über diesen großen Zuspruch und sagen Danke für die Zeit, die Sie sich nehmen, um miteinander und über die Themen unseres Angebots zu diskutieren.

Aktuell sind zehn Kolleginnen und Kollegen im Community Management im Einsatz, die im wechselnden Schichtdienst all diese Kommentare sorgfältig lesen – täglich von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr abends, am Wochenende teilweise etwas zeitversetzt. Sie prüfen Kommentare, schalten sie frei oder lehnen sie ab und bemühen sich darum, ihre Fragen und Anliegen zu beantworten.

Grundlage fürs Kommentieren: Die Netiquette

Beim Freischalten der Kommentare orientiert sich das Community Management an unserer Netiquette. Außerdem legen wir Wert auf ein konstruktives und sachliches Klima in unseren Kommentarspalten – wir freuen uns über eifrige Diskussionen, gern dürfen diese auch Kritik enthalten. Allerdings darf niemand beleidigt werden – nicht in den Kommentaren, und auch niemand, der in Text, Audio oder Video vorkommt. Wir sind der Ansicht, dass von einer positiven Gesprächsatmosphäre alle Seiten profitieren.

Unser Ziel ist es, mit Ihnen – unseren Lesern, Hörern und Zuschauern – im Gespräch zu bleiben. Wir nehmen Ihre Kritik und Anregungen sehr ernst. Wir bekommen sehr viele wertvolle Hinweise und zusätzliche Informationen zu unseren Themen über die Kommentarfelder und arbeiten gerade daran, diese stärker – und für Sie sichtbar – in unsere Berichterstattung zu integrieren. Schon jetzt entstehen aus ihren Hinweisen immer wieder Artikel, zum Beispiel für den BR24 #Faktenfuchs.

Warum kann man unter manchen Artikeln nicht kommentieren?

Oft erreicht uns die Frage, warum bestimmte Artikel nicht zum Kommentieren freigegeben werden. Das kann zum Beispiel die Berichterstattung über Suizide, schwere Unfälle oder Unglücke betreffen. Wir wollen hier vermeiden, dass beispielsweise Angehörige oder Betroffene Kommentare lesen müssen, die sie verletzen könnten.

Kommentarfunktion nachts geschlossen

Unser Community-Team hat alle Hände voll zu tun: Aktuell erreichen uns ca. 3.000 Kommentare täglich. Nachts brauchen die Kolleginnen und Kollegen eine Pause. Unsere Kommentarfunktion ist deshalb von 22 – 5 Uhr geschlossen. Am Morgen gehen wir dann ausgeschlafen und zu frischen Themen wieder ans Werk für Sie. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf den Austausch!

Wir sind offen für Kritik und Feedback jeglicher Art, schreiben Sie uns gerne an community@br24.de

Viele Grüße

Ihr BR24 Community Management