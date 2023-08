Keine Zeit fürs Meeting? Google möchte die KI hinschicken

Googles Büroprogramme bekommen ein KI-Upgrade. Alle geschäftlichen Nutzer von Google Docs, Slides, Sheets und anderen Programmen können ab sofort den Zugang zu "Duet AI" buchen – damit möchte der Konzern moderne KI-Technologie in den Büroalltag bringen.

Wie soll Duet AI funktionieren?

Duet AI bietet generative KI-Funktionen ähnlich wie ChatGPT – will diese aber nicht in einem Chatfenster anbieten, sondern verschiedene Google-Programme zusammenführen. So soll man Duet AI zum Beispiel in der Lage sein, den Text aus einem Google Doc in eine Slides-Präsentation zu verwandeln, Daten aus einer Sheets-Tabelle zu visualisieren oder künstliche Bilder zu generieren.

Besonders beim Arbeiten mit Text soll Googles KI zum Einsatz kommen. Die KI könnte beim Formulieren von E-Mails helfen, Texte in Docs korrigieren oder längere Korrespondenz in Stichpunkten zusammenfassen.

Nie mehr Meetings?

Besonders interessant könnte der Einsatz in Google Meet werden – Googles Tool für Videokonferenzen. Hier soll die KI während des Termins als virtueller Schriftführer agieren können: Duet AI hört mit, macht sich Notizen und fasst diese im Nachhinein zusammen – auf Wunsch sogar mit Videoclips.

Eine andere Funktion soll erst nächstes Jahr kommen und noch einen Schritt weitergehen: Wer an einem Meeting selbst nicht teilnehmen kann, soll in Zukunft die KI hinschicken können. Das bedeutet nicht, dass ein KI-Avatar vor der Webcam erscheint – stattdessen könne man aber der KI mitteilen, welche Punkte man in die Sitzung einbringen möchte. Die KI nutzt dann die Chat-Funktion, um die Punkte zusammenzufassen und sammelt Feedback ein.

Was passiert, wenn einfach niemand kommt und alle ihre KI ins Meeting schicken? Dann, so sagt Google, wird die Sitzung einfach beendet.

Google gegen Microsoft

Duet AI ist nicht billig – 30 Dollar soll das Produkt pro Person und Monat in den USA kosten, ein Preis für Deutschland ist aktuell noch nicht bekannt.

Das ist der gleiche Preis, den Microsoft für sein Microsoft Copilot-Produkt plant – die große Konkurrenz zu Duet AI. Auch Microsoft möchte KI-Tools möglichst schnell in seine Office-Programme integrieren.