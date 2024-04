Zahl der Straftaten ist laut Kriminalstatistik angestiegen

Berlin: Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf rund 6 Millionen gestiegen. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr, hat die Gewaltkriminalität besonders zugenommen. Hier wurden rund 215.000 Fälle erfasst - so viele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Zur Gewaltkriminalität zählt etwa die "gefährliche und schwere Körperverletzung". Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagte der "Welt am Sonntag", die Stimmung in der Gesellschaft habe sich verändert. Konflikte würden schneller mit Fäusten statt mit Worten gelöst. Die niedersächsische Innenministerin Behrens betonte, der Anstieg sei nicht mehr allein mit Nachholeffekten der Corona-Pandemie zu erklären. Bundesinnenministerin Faeser wird die Statistik am Dienstag offiziell vorstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 16:45 Uhr