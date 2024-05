Zahl der Reichsbürger in Bayern erreicht neuen Höchststand

München: In Bayern hat die Zahl der Reichsbürger einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag hervor. Demnach wurden bis Ende vergangenen Jahres gut 5.400 Personen als Mitglieder der Szene gezählt. Das ist ein Plus von 38 Prozent in den vergangenen vier Jahren. Der Grünen-Politiker Bozoğlu nannte die steigende Gewaltbereitschaft innerhalb der Reichsbürgerszene besonders alarmierend. Nicht wenige teilen nach seinen Worten rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut und horten Waffen. Grünen-Fraktionschefin Schulze sagte, Bayern sei inzwischen eine Hochburg dieser Szene. Die Reichsbürgerbewegung zweifelt die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland an und erkennt deren Gesetze und Institutionen nicht an.

