Reykjavik: Der Vulkanausbruch auf Island ist vorbei. Wissenschaftler gaben Entwarnung. Inzwischen trete kaum noch Lava aus dem etwa vier Kilometer langen Riss in der Erde aus. Am Montag war es nach einer wochenlangen Erdbebenserie zur Eruption gekommen. Experten hatten erklärt, der Ausbruch könne einige Tage oder auch deutlich länger dauern. Die Bewohner der evakuierten Stadt Grindavik konnten heute kurz ihre Häuser betreten, um nach dem Rechten zu sehen. Ganz zurückkehren dürfen sie aber wohl erst im neuen Jahr. - Die Lava hatte die Stadt verschont; allerdings richteten die Erdbeben Schäden an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 17:00 Uhr