Von der Leyen strebt zweite Amtszeit an

Berlin: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an. Nach einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin sagte die 65-Jährige, sie habe die Entscheidung ganz bewusst getroffen. Sie bewerbe sich in einer Welt, die gänzlich anders sei als die vor ihrem Amtsantritt 2019. In den vergangenen Jahren sei aber nicht nur ihre Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern auch ihre Erkenntnis, wieviel die EU für die Menschen leisten könne. Zuvor hatte CDU-Chef Merz bekannt gegeben, dass seine Partei die EU-Kommissionspräsidentin einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl nominiert hat. Die Europäische Volkspartei, zu der auch die Union gehört, entscheidet darüber dann bei einem Parteitag im März.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 13:00 Uhr