Vodafone streicht jede achte Stelle in Deutschland

Düsseldorf: Der Telekommunikations-Konzern Vodafone will innerhalb von zwei Jahren 2.000 Stellen in Deutschland streichen. Das bedeutet, dass etwa jeder achte Arbeitsplatz im Unternehmen wegfällt. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, sollen insgesamt rund 400 Millionen Euro eingespart werden. Die wegfallenden Stellen sollen demnach durch verstärkte Automatisierung ausgeglichen werden. Vodafone bietet in Deutschland Festnetz- und Mobiltelefon sowie Kabelanschlüsse an. Die Firma ist neben der Deutschen Telekom und Telefonica einer der drei großen Anbieter auf dem deutschen Markt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 12:15 Uhr