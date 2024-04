Mainz verspielt Sieg gegen Köln

Mainz: In der Fußball Bundesliga haben Mainz und Köln in einem wahren Abstiegskrimi 1 zu 1 gespielt. Die Partie wurde erst nach 102 Minuten abgepfiffen. Borussia Mönchengladbach und Union Berlin verpassten ebenfalls einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Ihr Spiel endete 0:0. In der 2. Liga geht die Negativ-Serie von Nürnberg weiter. 0 zu 1 endete das Spiel gegen Karlsruhe. Die Spielvereinigung Greuther Fürth besiegte Wehen Wiesbaden mit 5 zu 3 - nach einem 2:0-Rückstand.

