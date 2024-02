Verteidigungsminister Pistorius auf Truppenbesuch in Weiden und Oberviechtach

Weiden: Verteidigungsminister Pistorius ist gerade auf Truppenbesuch in der Oberpfalz. Zunächst ist er in Weiden, am Mittag will Pistorius dann die Grenzlandkaserne in Oberviechtach besuchen. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Soldaten und Kommunalpolitikern. Das Panzergrenadierbataillon 122 in Oberviechtach wird in den kommenden Jahren komplett und dauerhaft nach Litauen verlegt. Es wird dort Teil einer neu aufgestellten Brigade mit insgesamt 5.000 Soldaten der Bundeswehr sein. Als Kompensation für den Standort Oberviechtach soll das Artilleriebataillon 131 aus Weiden mit 700 Soldaten in die Grenzlandkaserne im Landkreis Schwandorf umziehen. Bei Kommunalpolitikern hat diese Entscheidung für Unmut gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 08:00 Uhr