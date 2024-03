US-Präsident Biden drängt auf Feuerpause im Gazastreifen zum Ramadan

Washington: US-Präsident Biden warnt vor weiteren Toten im Gazastreifen - und fordert eine Feuerpause. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass als Konsequenz aus dem Vorgehen Israels gegen die Hamas weitere Palästinenser sterben, mahnte der 81-Jährige am Abend im US-Fernsehen. Deutliche Kritik übte Biden an Ministerpräsident Netanjahu. Er schade Israel mehr, als dass er Israel helfe, sagte Biden. Gleichzeitig betonte der US-Präsident, dass er die Seite Israels nie verlassen werde. Derweil laufen die Vorbereitungen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen über einen Seekorridor von Zypern aus. Ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms soll laut Medienberichten in den nächsten Tagen rund 200 Tonnen Lebensmittel wie Reis und Mehl liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 10:00 Uhr