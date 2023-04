Unfallflucht ohne Personenschaden soll nur noch Ordnungswidrigkeit sein

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit Regen, 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, etwas Sonne nur in Nordbayern. Gebietsweise Regen, später im Süden auch Gewitter bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht in Alpennähe weiter Regen, sonst meist trocken. Die Aussichten: Morgen und am Donnerstag gelegentlich noch Niederschläge an den Alpen, sonst trocken, am Donnerstag auch länger sonnig. Höchstwerte 8 bis 14 morgen, danach etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2023 06:00 Uhr