Ukraine meldet weitere russische Luftschläge

Kiew: Das russische Militär hat ukrainischen Angaben zufolge erneut schwere Luftangriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine geflogen. Schäden werden vor allem im Westen und in der Zentralukraine gemeldet. Das Energieministerium in Kiew teilte mit, Raketen und Drohnen hätten vor allem Anlagen für die Stromerzeugung getroffen. Dem Stromnetzbetreiber Ukrenergo zufolge muss in der Region Charkiw derzeit immer wieder der Strom abgeschaltet werden. Auch in den Gebieten Odessa und Chmelnyzkyi sei die Versorgung gefährdet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 11:45 Uhr