Faeser nennt Hamburger Islamisten-Demo "schwe erträglich"

Berlin: Nach einer Demonstration von rund 1000 Islamisten in Hamburg hat sich Bundesinnenministerin Faeser für ein unverzügliches und hartes Vorgehen der Behörden bei Straftaten im Rahmen von Demos ausgesprochen, etwa, wenn Terrorpropaganda für die Hamas gemacht werde. So etwas auf unseren Straßen zu sehen, sei schwer erträglich, sagte Faeser dem "Tagesspiegel". Faesers SPD-Kollege Roth schrieb auf "X", der liberale Rechtsstaat müsse wehrhaft sein - etwa gegen Rassismus, Antisemitismus und diejenigen, die ein Kalifat in Deutschland fordern. Die Demonstranten in Hamburg hatten Schilder mit Sprüchen wie "Kalifat ist die Lösung" dabei und forderten die Scharia für Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 01:00 Uhr