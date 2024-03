Ukraine meldet Stromausfälle nach russischen Angriffen

Kiew: In drei ukrainischen Regionen hat der Energieversorger Ukrenergo den Strom abgestellt. Das sei eine Folge der massiven nächtlichen russischen Angriffe auf Energieanlagen, hiess es. Dabei wurden mehrere Kraftwerke beschädigt. Die Menschen in den Regionen wurden aufgefordert, den Stromverbrauch einzuschränken. Der Ukraine zufolge wurden Ziele in zehn Regionen von russischen Drohnen und Raketen getroffen. Dabei wurden mindestens sechs Menschen verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 16:00 Uhr