Türkei gedenkt ein Jahr nach schwerem Erdbeben der vielen Opfer

Ankara: In der Türkei und Syrien wird heute der vielen Menschen gedacht, die bei dem schweren Erdbeben vor genau einem Jahr ums Leben gekommen sind. Am schwersten betroffen war die Provinz Hatay im Südosten der Türkei. Dort fand schon am frühen Morgen eine Gedenkveranstaltung statt. Später wird auch Präsident Erdogan eine Unglücksregion besuchen. In der Türkei starben bei der Katastrophe mehr als 53.000 Menschen, in Syrien vermutlich mehr als 6.000. Viele Betroffene sind noch immer auf Hilfe angewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 04:00 Uhr