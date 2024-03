Tesla muss Betrieb nach Anschlag länger stoppen

Grünheide: Der US-Elektroautobauer Tesla muss seine Produktion nach dem Anschlag auf die Stromversorgung in dem Brandenburger Werk deutlich länger unterbrechen als erwartet. Der Stopp werde bis voraussichtlich Ende nächster Woche dauern, teilte das Unternehmen mit. Damit wird auch der wirtschaftliche Schaden für Tesla größer. Unbekannte Täter hatten am vergangenen Dienstag Feuer an einem Strommast gelegt, der auch für die Versorgung der Tesla-Fabrik zuständig ist. Die Polizei bezeichnete ein Bekennerschreiben der linksextremistischen "Vulkangruppe" als authentisch. Die Bundesregierung will den Schutz wichtiger Netze und Anlagen gesetzlich stärken. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Wansleben, kritisierte das langsame Tempo.

