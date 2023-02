Tennet gibt Stromtrassenverlauf für Oberfranken bekannt

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hof: Der Stromnetz-Betreiber Tennet hat mitgeteilt, wo künftig die Trasse von SüdOstLink in der Oberfranken verlaufen soll. Wie das Unternehmen erklärte, wurden für den 55 Kilometer langen Trassenverlauf hunderte Hinweise der Bevölkerung berücksichtigt. Die Erdkabel sollen demnach an der Stadt Hof vorbei führen, über Regnitzlosau in den Bereich Schwarzenbach an der Saale und schließlich über die Region Kirchenlamitz nach Marktredwitz. Laut Tennet sollen alle Eigentümer der betroffenen Grundstücke zu persönlichen Gesprächen eingeladen werden. Im nächsten Jahr soll der Planfeststellungsbeschluss und der Baubeginn folgen, hieß es bei einer Pressekonferenz. Der SüdOstLink soll weiter von der Oberpfalz bis nach Landshut in Niederbayern führen und Strom aus dem Nordosten Deutschlands in den Freistaat liefern. Die Trasse ist umstritten, Kommunen und Eigentümer haben Klagen eingereicht.

