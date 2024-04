Tausende Israelis demonstrieren für Geisel-Deal und gegen Regierung

Tel Aviv: In Israel sind am Abend wieder mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten für ein Abkommen zur Freilassung der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und gegen die Regierung. Bei einer Kundgebung in Tel Aviv forderten die Menschen lautstark die sofortige Freilassung aller aus Israel verschleppten Menschen sowie Neuwahlen. Aktionen gab es auch in mehreren anderen Städten. Angehörige der Entführten werfen der israelischen Regierung vor, kein ernsthaftes Interesse daran zu haben, ein Abkommen mit der Hamas zu erzielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 23:00 Uhr