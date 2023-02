Streit zwischen USA und China nach Ballon-Abschuss

Kurzmeldung ein/ausklappen Trauerfeier für Opfer der Zugattacke in Neumünster

Neumünster: Im Beisein zahlreicher Politiker haben die evangelische und katholische Kirche der Opfer der Gewalttat von Brokstedt gedacht. "Was in dem Regionalzug geschehen ist, übersteigt unsere Vorstellung", sagte der Hamburger Erzbischof Heße bei der Trauerfeier in Neumünster. Der Bischof der evangelischen Nordkirche, Magaard, erinnerte an die Bedeutung gemeinsamen Trauerns. Während des Gottesdienstes wurden im Andenken an die zwei Toten und fünf Verletzten sieben Kerzen entzündet. Neben Bundeskanzler Scholz nahmen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und Bahnchef Lutz an der Trauerfeier teil. Am 25. Januar hatte ein Palästinenser in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg auf Fahrgäste eingestochen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

