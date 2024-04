Steinmeier beendet Besuch in Tschechien

Prag: Bundespräsident Steinmeier setzt heute seinen Besuch in der tschechischen Hauptstadt fort. Anlass für die Reise ist der Jahrestag der Aufnahme Tschechiens in die Europäische Union. Am 1. Mai 2004 traten insgesamt zehn Staaten der EU bei - vor allem aus dem früheren Ostblock, aber auch Malta und Zypern. Steinmeier wird heute außerdem das jüdische Viertel in Prag besuchen und dabei an den dort geborenen Schriftsteller Franz Kafka erinnern. Für den Nachmittag ist zudem ein Gespräch mit Tschechiens Ministerpräsident Fiala geplant.

