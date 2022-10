Steag beantragt höhere KfW-Kreditlinie für Einkauf von Kohle

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Um zusätzlich Steinkohle einkaufen zu können, braucht der Essener Kraftwerksbetreiber Steag höhere staatliche Kredite. Wie die "Rheinische Post" berichtet, soll deswegen das Darlehen bei der Förderbank KfW von bisher 400 Millionen Euro auf 1,28 Milliarden Euro ausgedehnt werden. Die Steag nimmt die beiden saarländischen Steinkohlekraftwerke Bexbach und Weiher vorübergehend wieder in Betrieb, um Stromknappheit in diesem Winter zu vermeiden. Außerdem bleiben die Kraftwerke in Völklingen im Saarland und Bergkamen in NRW am Netz und werden nicht wie geplant Ende dieses Monats stillgelegt. Für die Anlagen muss nach den Worten eines Steag- Sprechers nun Kohle beschafft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 07:00 Uhr