Söder verspricht schnellere Genehmigung von Windrädern

Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen: Bayerns Ministerpräsident Söder hat bei der Genehmigung von neuen Windrädern schnellere Verfahren in Aussicht gestellt. Das sagte er bei der offiziellen Inbetriebnahme einer neuen Windkraftanlage in der niederbayerischen Gemeinde Wiesenfelden. Die Staatsregierung will demnach die Genehmigungsverfahren vereinfachen und durch den Einsatz von mehr Personal beschleunigen. Wirtschaftsminister Aiwanger ergänzte, dass er mit mehr als 1.000 neuen Windrädern in den kommenden fünf Jahren rechnet. Die Anlage in Wiesenfelden ist heuer allerdings erst die sechste, die im Freistaat ans Netz geht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 16:00 Uhr