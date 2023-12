Slowakische Lkw blockieren Grenzübergang zur Ukraine

Bratislava: Am wichtigsten slowakischen Grenz-Übergang zur Ukraine lassen die einheimischen Spediteure kaum noch Lastwagen passieren. Ausgenommen sind unter anderem verderbliche Lebensmittel, militärische und humanitäre Güter und Tiertransporte. Die Lkw-Fahrer des EU-Mitgliedsstaats protestieren damit gegen die Konkurrenz durch ukrainische Transportunternehmer. Durch deren niedrige Preise sehen sie die Arbeitsplätze in der Logistikbranche der Slowakei bedroht. Ähnliche Blockaden gibt es schon seit Wochen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die slowakischen und die polnischen Fuhrunternehmen fordern, dass ihre Kollegen aus der Ukraine wieder eine kostenpflichtige Genehmigung für die EU beantragen müssen, wie es vor dem russischen Einmarsch der Fall war. Das Thema könnte am Montag bei einer Verkehrsminister-Tagung der EU zur Sprache kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 21:45 Uhr