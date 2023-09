Selenskyj prangert vor UN-Vollversammlungg Russland als Aggressor an

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor den UN-Generalversammlung Russland als Aggressor angeprangert. Moskau fange alle zehn Jahre einen neuen Krieg an, sagte Selenskyj und verwies dabei unter anderem auf die Kämpfe in Syrien. Zudem wolle Russland durch die Blockade ukrainischer Häfen auch die Lebensmittelknappheit als Waffe einsetzen. Dabei sei es wichtig, dass Getreide aus seinem Land im Kampf gegen den Hunger weltweit wieder exportiert werde, so Selenskyj. Er betonte, dass es möglich sei, den Krieg zugunsten der angegriffenen Nation zu beenden. - Zuvor hatte US-Präsident Biden die Weltgemeinschaft angesichts zunehmender Kriegsmüdigkeit aufgerufen, der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland auch zum eigenen Schutz beizustehen. In der Nacht spricht auch Bundeskanzler Scholz vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 20:45 Uhr