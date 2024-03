Scholz lehnt Zusammenarbeit mit Wagenknecht-Partei ab

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat einer Zusammenarbeit der SPD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht eine klare Absage erteilt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Scholz, für eine Kooperation spreche überhaupt nichts. Das BSW habe keinerlei Vorschläge für eine bessere Zukunft in den Ländern und keinen Plan, wohin Deutschland steuern solle. Das von der früheren Linken-Politikerin Wagenknecht gegründete BSW will bei den Europawahlen im Juni sowie bei den Landtagswahlen im September in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antreten. Umfragen zufolge kann das BSW dort mit Stimmanteilen von mindestens zehn Prozent rechnen.

