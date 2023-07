Schiffe bringen Menschen vor Waldbränden auf Rhodos in Sicherheit

Meldungsarchiv - 22.07.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Mit mehr als 30 Schiffen sind heute etwa 2.000 Menschen vor Waldbränden auf der griechischen Insel Rhodos in Sicherheit gebracht worden. Sie wurden von bedrohten Stränden im Osten der Insel evakuiert. Im Raum Kiotari holten Busse Urlauber aus zwei bedrohten Hotels ab. Der Brand auf Rhodos war vor fünf Tagen ausgebrochen. Auch in anderen Teilen Griechenlands - etwa im Raum Athen und auf dem Peloponnes - wüten Waldbrände. Dort seien sie unter Kontrolle, heißt es vom Katastrophenschutz. Immer wieder flammten die Brände aber auf, weil alles vertrocknet sei. - Mittlerweile sind in Griechenland hunderte Einsatzkräfte aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta eingetroffen. Weitere Staaten haben Löschflugzeuge und Hubschrauber entsandt. Die Hitzewelle mit Werten bis 45 Grad dauert an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 20:45 Uhr