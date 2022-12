Russland greift Ukraine massiv mit Raketen an

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Mehr als zehn Monate nach Kriegsbeginn hat Russland die Ukraine erneut flächendeckend mit Raketen angegriffen. Dem Oberkommando in Kiew zufolge feuerte Moskau mehr als 70 Raketen ab, von denen aber etwa 60 noch in der Luft zerstört werden konnten. Dennoch wurden drei Kraftwerke getroffen, wie es weiter hieß. Dies hatte zur Folge, dass 40 Prozent der Einwohner der Hauptstadt-Region Kiew keinen Strom mehr hatten. Ausfälle gab es auch in anderen Städten sowie in der Millionenmetropole Odessa, wo auch die Versorgung mit Trinkwasser und Fernwärme beeinträchtigt war. In der südukrainischen Hafenstadt herrschten tagsüber Temperaturen um den Gefrierpunkt.

