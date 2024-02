Russische Behörden übergeben Nawalnys Leichnam

Moskau: Mehr als eine Woche nach seinem Tod haben die russischen Behörden den Leichnam des in Haft gestorbenen Kremlkritikers Nawalny freigegeben. Die Leiche sei seiner Mutter übergeben worden, erklärte Nawalnys Sprecherin Jarmisch im Onlinedienst X. Der Tod des seit Jahren inhaftierten Oppositionspolitikers war am Freitag vergangener Woche bekannt gegeben geworden. Er starb in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren. Ungeachtet staatlicher Repressionen haben heute erneut Menschen im Gedenken an Nawalny in Moskau Blumen niedergelegt, so etwa in der Erlöserkirche. Auch in anderen Kirchen des Landes erwiesen die Menschen Nawalny die letzte Ehre. Der Protest richtete sich auch gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Mehr als 30 Menschen sollen festgenommen worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 18:00 Uhr