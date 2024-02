Rund 7500 Menschen in Bayern bekommen Chancen-Aufenthaltsrech

München: Rund 7.500 Menschen in Bayern haben bislang über das neue Chancen-Aufenthaltsrecht die Erlaubnis bekommen, vorerst in Deutschland zu bleiben. Das hat Bayerns Innenminister Herrmann mitgeteilt. Die neue Regel wurde vor einem Jahr eingeführt, sie eröffnet die Chance auf ein langfristiges Bleiberecht. Jeder, der bis zum 31. Oktober 2022 mindestens fünf Jahre geduldet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt hat, kann gemeinsam mit Angehörigen für 18 Monate eine Art Aufenthaltsrecht auf Probe bekommen. In dieser Zeit könne man dann eine Beschäftigung finden oder die Identität klären, um dauerhaft in Deutschland bleiben zu dürfen, erläuterte Herrmann. Gelingt das nicht, wird man nach 18 Monaten wieder ausreisepflichtig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 17:30 Uhr