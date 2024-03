Reisebus mit rund 60 Insassen verunglückt auf der A44

Werl: Anderthalb Tage nach dem schweren Busunfall bei Leipzig mit vier Todesopfern ist am späten Abend wieder ein Reisebus verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Bus auf der A44 bei Werl in Nordrhein-Westfalen von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Rund 60 Fahrgäste waren an Bord. Bis zu 30 Menschen sollen verletzt sein. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 02:00 Uhr