Putin steuert laut Baerbock auf einen Konflikt mit der Nato zu

Berlin: Nach Ansicht von Bundesaußenministerin Baerbock steuert Russlands Präsident Putin auf einen militärischen Konflikt mit der Nato zu. Baerbock sagte der Funke-Mediengruppe, Putins Ziel sei es von Anfang an gewesen, die Ukraine als eigenständiges Land zu zerstören und die Nato in einen Krieg hineinzuziehen. Das werde die Bundesregierung aber niemals zulassen, unterstrich die Grünen-Politikerin. Für Polens Regierungschef Tusk hat die russische Invasion in der Ukraine eine neue und kriegerische Ära in Europa eingeläutet. Beunruhigend sei vor allem, dass derzeit jedes Szenario möglich sei. Eine solche Situation habe man seit 1945 nicht mehr erlebt, unterstrich Tusk in einem Interview mit der "Welt". Er beobachte aber auch einen Mentalitätswechsel in Europa. Niemand stelle mehr infrage, dass man sich gemeinsam verteidigen müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 11:00 Uhr