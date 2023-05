Prozess um Umsturzpläne mutmaßlicher Terrorgruppe hat begonnen

Meldungsarchiv - 17.05.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Koblenz: Der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrororganisation hat am Vormittag vor dem Oberlandesgericht in der rheinland-pfälzischen Stadt begonnen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, einen Sturz des politischen Systems in Deutschland geplant und dabei auch Tote in Kauf genommen zu haben. Die Gruppe mit den Namen "Vereinte Patrioten" wollte laut Anklage bürgerkriegsähnliche Zustände schaffen. Dazu sollen sie einen länger andauernden Stromausfall, die Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach und die Absetzung der Regierung geplant haben. Die drei Männer und eine Frau sitzen seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft. Im Zusammenhang mit dem Fall hatte es mehrfach großangelegte Razzien in der sogenannten Reichsbürgerszene gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 11:00 Uhr