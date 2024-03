Polizei nimmt Autoposer am "Car-Freitag" ins Visier

München: Die bayerische Polizei hat heute ein besonderes Auge auf Raser und getunte Autos. Die Szene trifft sich mit bundesweiten - legalen und illegalen - Aktionen am Karfreitag zum "Car - also AutoFreitag". Laut Innenministerium drohen hohe Strafen, wenn Gesetze überschritten, andere gefährdet oder durch Motorenlärm belästigt werden. Zum Nürburgring in Rheinland-Pfalz kommen ganz offiziell tausende Autofans.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 29.03.2024 07:00 Uhr