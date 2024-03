Polizei korrigiert Zahl der Todesopfer des Busunglücks bei Leipzig

Leipzig: Nach dem schweren Busunglück auf der Autobahn 9 hat die Polizei die Zahl der Todesopfer korrigiert. Demnach kamen nicht fünf Menschen ums Leben, sondern vier. Eine Person sei der Polizei zunächst als tot gemeldet worden, sei aber am Leben, wenn auch in einem kritischen Zustand. Die Identifizierung der Toten dauere an. Auch die Unfall-Ursache müsse noch ermittelt werden. Gestern war ein Doppelstock-Bus kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 07:00 Uhr