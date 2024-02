Politischer Aschermittwoch: Aus Sicht der CSU ist er zeitgemäß

Passau: CSU-Generalsekretär Huber hat die Bedeutung des politischen Aschermittwochs hervor gehoben. Dieser sei notwendiger denn je, weil dort Klartext gesprochen werde, sagte Huber im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Nach seinen Worten geht es bei den Veranstaltungen um das, was die Menschen und das Land bewegt. Kritik am Stil des politischen Aschermittwochs wies er zurück. Die CSU trifft sich wie gewohnt im niederbayerischen Passau in der Dreiländerhalle. Die Freien Wähler kommen traditionell in Deggendorf zusammen, die Grünen in Landshut und die FDP in Dingolfing. Die SPD macht ihren politischen Aschermittwoch in Vilshofen. Dort haben Bauern eine Protestveranstaltung mit ihren Traktoren angemeldet.

