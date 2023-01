Kurzmeldung ein/ausklappen Polen stellt offiziellen Antrag auf Weitergabe von Leopard-Panzern

Berlin: Polen hat bei der Bundesregierung die Weitergabe von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine beantragt. Das Wirtschaftsministerium bestätigte den Eingang des entsprechenden Schreibens. Berlin muss der Lieferung an einen Drittstaat zustimmen, weil die Panzer in Deutschland gebaut wurden. Polen will 14 Fahrzeuge vom Typ Leopard 2A4 an die Ukraine abgeben. Damit steigt der Druck auf Bundeskanzler Scholz, in der Panzer-Debatte eine Entscheidung zu fällen. Man werde den Antrag mit der gebotenen Dringlichkeit behandeln, erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. Genau daran hat Polens Regierungschef Morawiecki allerdings Zweifel geäußert. Er warf der Bundesregierung vor, zu zögern und auszuweichen. Nach seinen Worten wolle sie der Ukraine nicht helfen, sich auf breiterer Ebene zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2023 15:00 Uhr