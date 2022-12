Öl-Allianz Opec Plus hält an gedrosselter Fördermenge fest

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die 23 großen Öl exportierenden Länder halten an ihren gedrosselten Fördermengen fest. Die Gruppe Opec Plus, zu der auch Russland gehört, bestätigte auf einer Online-Konferenz den zuletzt gefassten Beschluss, bis Ende kommenden Jahres täglich zwei Millionen Barrel Öl weniger zu fördern als bisher. Experten hatten eine weitere Kürzung wegen der gefallenen Preise nicht ausgeschlossen. Von Opec Plus hieß es zur Begründung, die Unsicherheiten am Markt seien aktuell erheblich. Morgen tritt das Embargo der Europäischen Union für russisches Öl in Kraft, das auf dem Seeweg geliefert wird. Außerdem gilt eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel. Das hatten die EU- und die G7-Staaten sowie Australien beschlossen. Moskau will die Obergrenze nicht akzeptieren und möglicherweise das Angebot verringern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 21:00 Uhr