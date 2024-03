Niederländischer Nato-Soldat stirbt bei Großübung in der Oberpfalz

Hohenfels: Bei einer Militärübung der US-Armee mit Nato-Alliierten ist in der Oberpfalz ein Soldat ums Leben gekommen. Der 28-jährige Niederländer wurde gestern auf dem Truppenübungsplatz im Landkreis Neumarkt beim Training mit einem Schützenpanzer schwer verletzt, wie das niederländische Verteidigungsministerium am Abend bestätigte. Der Mann konnte zwar wiederbelebt werden, verstarb später aber in einer Klinik. Ein weiterer 24-jähriger Soldat wurde leicht verletzt. Ermittler der Staatsanwaltschaft Ostniederlande wollen nun prüfen, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Im Rahmen der Nato-Großübung "Allied Spirit" üben seit gut zwei Wochen rund 6.000 Soldaten in Hohenfels und Grafenwöhr für den bevorstehenden Bündnis-Einsatz in Litauen. Damit will die Nato auf die wachsende Bedrohung durch Russland reagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 13:00 Uhr