Nach den Anschlägen in Moskau wächst die Sorge vor Terrorismus

Paris: Nach dem Terroranschlag in Moskau mit 137 Toten wächst auch im Westen die Sorge vor Islamisten. Frankreich hat jetzt wieder die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Premierminister Attal begründete das damit, dass die Terrororganisation Islamischer Staat den Anschlag nahe Moskau für sich reklamiert hat. Diese Organisation bedrohe auch Frankreich. Auch in Deutschland wird eine Terrorgefahr vermutet. Die Union hat die Bundesregierung aufgerufen, speziell für die Fußball-Europameisterschaft ein verbessertes Sicherheitskonzept vorzulegen. In Moskau sitzen seit gestern Abend vier Männer aus Tadschikistan in Untersuchungs-Haft. Sie wurden einem Richter vorgeführt. Auf nicht verifizierten Internet-Videos ist zu sehen, dass die Männer Verletzungen aufweisen. Einer von ihnen musste im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 09:00 Uhr