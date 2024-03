Mediziner an Unikliniken treten in den Warnstreik

München: In Bayern und fünf weiteren Bundesländern treten heute die Mediziner an den Unikliniken in einen ganztägigen Warnstreik. Eine zentrale Kundgebung wird es am Mittag in München geben - auf dem Marienplatz wollen die Ärzte ihre Forderungen im laufenden Tarifkonflikt untermauern. Der Marburger Bund will für sie unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen durchsetzen. An den Kliniken soll es eine Notfallversorgung geben. Aufschiebbare Untersuchungen und Behandlungen müssen aber teilweise abgesagt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 06:00 Uhr